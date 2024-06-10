По залету? Нынешняя жена футболиста Мамаева обвинила бывшую в расчетливости

Санько: Мамаев женился на Алане после того, как та забеременела

Фото: Instagram* / nadihope

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Новая супруга спортсмена раскрыла тайны его первого брака.

Футболист Павел Мамаев женился на своей первой супруге Алане всего через три недели после знакомства из-за ее беременности. Правду раскрыла вторая жена спортсмена Надежда Санько в личном блоге в социальных сетях.

«Паша всегда был хорошим человеком. Да, у него был своенравный характер, но я этого вообще не знаю, со мной он вообще другой. Он не выбирал ту партнершу осознанно. А после новости о беременности (через три недели после знакомства) благородно женился, чтобы ребенок не рос в неполной семье», — оправдывает мужа Санько.

Павел и Алана Мамаевы развелись в 2021-м после восьми лет семейной жизни. По одной из версий, футболист бросил жену и ушел к ее подруге. Также, как утверждает Алана, муж регулярно изменял ей, в чем не стеснялся ей признаваться. По словам бывшей жены спортсмена, на вопрос любит ли он любовницу, он запросто отвечал, что любит обеих.

«Я готова простить измены, а мне говорят: „И тебя тоже люблю“. Мы в гареме как будто. Понятно, что я его люблю, но я тоже не могу биться о стену постоянно», — признавалась Алана в одном из интервью.

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