«Прошло точку невозврата»: протестующие в Армении назвали свою главную цель

Фото: Александр Патрин / ТАСС

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Сторонники оппозиции разбили палатки возле здания парламента в Ереване.

Целью протестного движения Армении «Тавуш во имя родины» является отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил организатор Сурен Петросян, передает издание EADaily.

По словам Петросяна, импичмент является лишь технологией их движения, которая может меняться, но она не отменяет того, чего они хотят добиться.

«Уверен, что мы достигнем успеха, так как движение прошло точку невозврата. Нам некуда отступать, мы не можем вернуться домой, потому что если уйдем, потеряем все», — подчеркнул он.

Петросян отметил, что движение планирует дальнейшие шаги, о которых будет объявлено по мере необходимости.

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» начали митинг в ночь на 10 июня у здания парламента в Ереване. Движение возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Протестующие разбили палатки и заявили, что не уйдут, пока не добьются поставленных целей.

Помимо отставки действующих властей, армянская оппозиция требует прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи ряда приграничных территорий азербайджанской стороне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Армении участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начали перекрывать дороги.