Держите голову: мощная магнитная буря накроет Землю

ИКИ РАН: мощная магнитная буря накроет Землю в период с 10 по 11 июня

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Когда она закончится?

Мощная магнитная буря может накрыть Землю уже в середине этого дня по московскому времени, о чем предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2», — указали ученые.

Астрономы указали, что буря окажется среднего уровня — метеозависимые люди ощутят на себе ее особенно сильно. Уже днем ожидается 5-балльный геошторм, который будет только возрастать, самый пик будет в полночь. В то же время специалисты полагают, что прямой удар по Земле исключен.

Как утверждают астрономы, магнитная буря продлится с 10 по 11 июня — она полностью утихнет только к 9 часам утрам вторника.

Стоит упомянуть, что 8 июня в институте РАН заявили об ударе по Земле тяжелыми частицами от Солнца. Тяжелые частицы, оторвавшиеся от Солнца в результате двойной вспышки, ударили по Земле. Именно это называется причиной текущей мощной магнитной бури.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что делать метеочувствительным людям во время магнитной бури.