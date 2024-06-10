Не рановато? Глюк’оZа прокомментировала беременность 17-летней дочери

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Готова ли певица стать бабушкой в 38 лет?

В Сети стали появляться слухи, что старшая дочь поп-певицы Глюк'oZы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) Лидия, выступающая под псевдонимом Ray, в 17 лет собирается стать мамой. О том правда это или нет — призналась Глюк'oZа в шоу на музыкальном телеканале.

Оказывается, предположения были только слухами и не более.

«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато», — поделилась певица.

По ее словам, все должно происходить постепенно, ведь пока у Лидии нет молодого человек, и она слишком юная.

Сама Глюк'oZа вышла замуж в 19 лет, а первую дочь родила в 21 год. Но, как признается артистка, ей это решение далось гораздо легче, так как ее муж был старше на 13 лет и был готов не только к роли отца, но и к ответственности перед своей семьей.

Однако, несмотря на решение своей дочери, певица будет готова ее поддержать в любом случае.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Глюк'oZa задолжала налоговой огромную сумму.