В Казани временно ограничили работу аэропорта
Росавиация сообщила о временном ограничении работы аэропорта Казани
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
Введены временные ограничения работы аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», — говорится в публикации.
Как уточнили 5-tv.ru в пресс-службе Росавиации, с 08:02 по московскому времени аэропорт столицы Татарстана не принимает и не отправляет самолеты до особого распоряжения. Рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и работники воздушной гавани в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.