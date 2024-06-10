Браться за тонометр: как правильно мерить артериальное давление

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Каких инструкций стоит придерживаться, чтобы получить точный результат?

При гипертонии необходимо следовать важным правилам во время измерения артериального давления, которые помогут узнать точный результат. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Александр Шишонин в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, самой распространенной ошибкой является привычка проверять точную цифру по три раза подряд. Это вызывает у организма стресс, и результаты могут оказаться некорректными.

Кроме того, измерять давление следует только механическим тонометром, а полученные цифры сравнивать со средним значением за предыдущие дни.

Проводить процедуру эксперт рекомендует исключительно в спокойном состоянии, но в любое время суток. Однако сразу браться за тонометр после пробуждения не стоит, организму необходимо время, чтобы окончательно проснуться.

Также будет правильным менять время проведения процедуры, это позволит не испытывать постоянный стресс от страха забыть измерить давление или сделать это невовремя.

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