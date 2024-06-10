«Шаг к мировой войне»: зачем США разрешили ВСУ бить по России американским оружием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

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Советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан признал, что украинские боевики уже воспользовались смягчением запрета.

Разрешение властями США наносить удары по территории России американским оружием ведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Политолог отметил, что именно США руководят ударами ВСУ по РФ. Более того, при этом украинские боевики используют оружие не только американского производства, но и то, что производят во Франции и Великобритании.

«Это, безусловно, дальнейший шаг к эскалации, и куда он приведет — трудно сказать. То, что американцы это признают, это хорошо. Не будет возможности рассказывать, что они не хотели эскалации», — заявил Данилин.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет о прямых шагах к мировой войне, которые предпринимают власти США, а следом за ними и другие страны НАТО, в том числе Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем и Франция под руководством Эммануэля Макрона.

«Прекрасно осознают, что Украина не справляется, Украина находится на грани поражения. Зеленский находится под угрозой смещения. И им очень важно не допустить этого, по крайнее мере, хотя бы в ближайшее время», — отметил политолог.

Данилин подчеркнул, что в первую очередь вопросом сохранения Владимира Зеленского во главе киевского режима озабочен Джо Байден, пока в США проходит избирательная кампания в рамках предстоящий осенью этого года выборов.

И, когда украинский конфликт завершится не в пользу Вашингтона, это нанесет колоссальный ущерб как самому главе Белого дома, так и демократам. Что, в свою очередь, сыграет на руку кандидату в президенты от республиканцев Дональду Трампу.

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