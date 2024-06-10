В Крыму оценили ущерб от двух блокад в более 14 триллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Причем это не окончательная сумма, она может увеличиться после выявления новых пострадавших.

Ущерб, нанесенный Крыму от водной и энергетической блокад, составил более 14 триллионов рублей. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов на Петербургском международном экономическом форуме.

«По водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Также в Крыму посчитают ущерб от транспортной и продовольственной блокад, террористических актов, а вместе с тем оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.

Следует отметить, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России.

За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались, а в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду.