В Крыму оценили ущерб от двух блокад в более 14 триллионов рублей
Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в 14 трлн рублей
Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev
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Причем это не окончательная сумма, она может увеличиться после выявления новых пострадавших.
Ущерб, нанесенный Крыму от водной и энергетической блокад, составил более 14 триллионов рублей. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов на Петербургском международном экономическом форуме.
«По водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Также в Крыму посчитают ущерб от транспортной и продовольственной блокад, террористических актов, а вместе с тем оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.
Следует отметить, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России.
За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались, а в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду.