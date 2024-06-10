Фото, видео: Reuters / Johan Nilsson/TT; 5-tv.ru

Результаты голосования в странах ЕС разочаровали представителей правящих партий и наглядно продемонстрировали, что на самом деле думают избиратели о проукраинском курсе своих властей.

Нежелание действовать по указке НАТО продемонстрировали и жители Европы, в которой в минувшее воскресенье выбирали членов Европарламента. Недовольные внешней политикой своих властей граждане поддержали консерваторов в Германии, Франции, Австрии и многих других странах, все громче звучат голоса противников антироссийских санкций и проукраинского курса.

Тем не менее, по последним данным, лидерство сумела сохранить «Европейская народная партия», чьим участником является действующая глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал подробности.

Самая горькая ночь для европейской элиты — по итогам выборов в Европарламент грандиозный «парад побед» оппозиции. В Берлине лидирует вовсе не Шольц, а христианские демократы. Избиратели, видимо, соскучились по Меркель. Исторический провал для социал-демократов во главе с канцлером Шольцем.

«Да, это — политическое поражение», — признался генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт

Добегались по Киеву в бронежилетах и Анналена Бербок с Робертом Хабеком, у «зеленых» в Германии — наихудший результат. Всему правительству пророчат вотум недоверия.

«Это и есть недовольство оппозиции в отношении войны на Украине, все больше людей против обязательства Европы посылать оружие Киеву, никто не хочет становиться полноценным участником этой войны», — указал политолог, вице-президент Института Шиллера Харли Шлангер.

Такие же пощечины «справа» получают действующие политики по всему Евросоюзу. Никакого олимпийского спокойствия и для Эммануэля Макрона. Французские ультраправые как лидировали во время предвыборной гонки, так и пришли в финал с рекордным для себя результатом.

Отрыв — вдвое. Пятая республика погружается в политический хаос. Макрон прямо посреди ночи объявляет о роспуске французского парламента. Последний раз такое было только в 1997 году.

«Я не могу сделать вид, что ничего не произошло. Я распускаю национальное собрание и вскоре подпишу декрет о досрочных выборах, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля», — заявил Эмманюэль Макрон.

Лагерь сторонников нынешнего президента все-таки уничтожен той, которая выдвигает идеи сбережения французской идентичности и категорически против отправки военных инструкторов на Украину. Триумф непримиримой Марин Ле Пен и ее «Национального объединения» во главе с новым молодым председателем.

«Мы торжественно просим констатировать эту новую политическую реальность», — сказал председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Консерваторы укрепляют свои позиции в Австрии, Греции и Бельгии. В последней параллельно состоялись еще и местные выборы, по итогам которых премьер-министр вынужден был объявить только о своей отставке.

«Для нас это — особенно тяжелая ночь. Мы проиграли эти выборы. Я был лидером этой кампании. Это не тот результат, на который я надеялся, и поэтому я беру на себя ответственность», — сообщил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Ультраправые оставляют далеко позади тех, кто на протяжении всех последних лет допускал лишь крах своих экономик из-за антироссийских санкций, нелегальную миграцию, выступал за укрепление НАТО и поддерживал Киев, а вовсе не собственные страны, которые погрузились по итогу в многомесячные протесты фермеров, повсеместный кризис и деиндустриализацию особенно с учетом прекращения поставок дешевого российского газа.

«Мы не хотим отказываться от дешевых нефти и газа, которые мы покупаем у русских», — отметил житель Будапешта Дьюла Кнал.

Также жители Бельгии подчеркивают, что, по их мнению, две важнейшие темы для Европы — вопросы климата и миграции.

При этом все же стоит отметить, что в массе своей Европарламент остается прежним. А победившие центристы сохраняют за собой большинство и право снова выдвигать на пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

И все же еще более многочисленные голоса евроскептиков в Брюсселе теперь станут очередным вызовом для терпящей бедствие европейской солидарности.