Полет творчества и вау-эффект: как проходит подготовка к «Алым парусам»

Фото, видео: 5-tv.ru

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На кастинг концертной программы торжества было заявлено рекордное количество участников — более 600 коллективов.

Петербург стал центром притяжения сотен самых талантливых исполнителей и творческих команд. Их мечта — пройти жесткий отбор и выступить на площадках главного праздника российских выпускников. Фестиваль «Алые паруса» в этом году обещает поразить особым размахом. И чтобы стать частью этого грандиозного шоу, певцы, танцоры и музыканты едут даже из других стран. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко убедилась в этом.

В сердце Петербурга уже вовсю идут репетиции главного праздника выпускников — шоу «Алые паруса».

«В этом году практически в каждом номере будет вау-эффект, прям вау-вау эффект! Это вот — вот прям зуб даю, что это будет так», — поделился Борис Шипулин, хореограф водно-пиротехнического шоу праздника «Алые паруса».

Детали программы организаторы всегда держат в секрете, но известно: таких площадок будет больше десятка. Каждый артист на сцене прошел множество отборов и согласований. И среди них тоже есть выпускники.

«С репетиций, иногда получалось, на экзамены еду, вот у меня послезавтра экзамен по английскому языку. Сначала выступлю — потом туда», — говорит Вероника Круподерова, артист шоу «Алые паруса».

Эти «Алые паруса» будут 20-ми после их возвращения в 2005-м году — когда главное торжество тех, кто окончил школу — спустя четверть века — возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала. Основная тема праздника-2024 — семья. Наряду со взрослыми поздравлять выпускников будут дети. Они и сами пока в это не верят.

«Я была рада, я визжала, кричала от радости! Это будет веселая песня, про образ я до конца не знаю, я знаю чуть-чуть, то, что это будет платье», — рассказывает Маруся Койло, участница шоу-программы праздника «Алые паруса».

А вот те, кто пока только мечтает украсить «Алые паруса» своим выступлением — кандидаты в «Молодежную программу» концерта на Дворцовой площади. Самых талантливых и харизматичных отбирают несколько дней. На кастинг в этом году заявилось рекордное количество участников — больше 600 творческих коллективов, это вокалисты, танцовщики и ведущие. Самой популярной категорией при этом стала «Песня», а самой зрелищной — «Танцы».

Выступить перед десятками телекамер и тысячами выпускников — это шанс. Для многих — быть замеченными, а для кого-то — наконец, увидеть «Алые паруса» собственными глазами.

«Я с Дальнего Востока, у меня „Алых парусов“ не было, поэтому это пускай будет такой гештальт, что я переживу его здесь, в Санкт-Петербурге, в Культурной столице нашей страны великой. А я из Мурманска, но всегда мечтала на них попасть, смотрела репетиции. Я из Костромской области, у меня вообще такого не было!», — делятся Ульяна Пьянкина, Дарья Опарина и Кристина Барковская, участницы кастинга артистов в молодежную программу «Алых парусов».

«У нас таких огромных мероприятий совсем нет, только нам дадут диплом и все. Мне очень интересно здесь! В 2022 году я как волонтер попал, чтобы именно посмотреть, как это в России происходит. Очень понравилось! Салют — огромный!» — восхищается Думинду Лакша из Шри-Ланки, участник кастинга артистов.

Но жюри придется выбрать только 25 лучших номеров. Каждый выход на сцену будет масштабным.

«Вообще, мы планируем в этом году вывести на сцену Алых парусов 800 участников. Я уверен, что будет здорово, ярко, весело. Самое главное — это будет, действительно, полет творчества!» — заявляет Анатолий Товпенец, режиссер молодежной программы праздника.

На Дворцовой площади развернут многоуровневую сцену высотой почти с шестиэтажный дом! Телескопические лестницы, мультимедийные экраны общей площадью в тысячу метров, больше 700 световых приборов.

«Помимо планшета-сцены также будут летающие артисты, в какой-то момент времени часть сцены поднимется — огромная платформа вверх, на которой также будут работать артисты. Есть маленький секрет: мы прорабатываем момент, что артисты появятся даже на крыше на огромной высоте», — делится Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концертной программы «Алых парусов».

Архитектурные формы, преображение пространства, спецэффекты — все это удивит зрителей и выпускников, уверены организаторы. Но важно не затмить ключевую часть программы — проход по акватории Невы белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. Это главный подарок вчерашним школьникам и напутствие: во взрослую жизнь взять с собой стоит не только знания, но также юношеские надежды, мечты и уверенность в своих силах.