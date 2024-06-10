Отец Жанны Фриске: «В морге предлагали миллион, чтобы заснять ее голой»

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Певица скончалась от рака мозга девять лет назад.

Спустя девять лет после смерти певицы Жанны Фриске ее родственники продолжают шокировать публику неожиданными откровениями. Недавно отец покойной выдал новую порцию фактов журналистам федерального канала.

По словам Владимира Фриске, охота за сенсацией разгорелась во время подготовки к похоронам Жанны. Некие злоумышленники хотели подзаработать на эксклюзивных кадрах и готовы были неплохо раскошелиться. План не удался, работники морга, где находилось тело артистки, оказались порядочными людьми. Иначе сеть могли наводнить катастрофически неприемлемые фотографии.

«Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой», — сообщил отец покойной.

Про Дмитрия Шепелева глава семейства Фриске тоже не забывает. В последних интервью он заявлял, что телеведущий все девять лет упорно настраивает сына против родственников Жанны. Якобы целенаправленно рассказывает гадости, в том числе о некой краже денег. Дедушка Платона сказал также, что по решению суда, имеет право на встречу раз в месяц, но коварный Шепелев каждый раз ограждает мальчика или устраивает все так, чтобы эта встреча не могла состояться. К тому же, у мальчика появилась мачеха, а следом и новорожденный брат.

«Я знаю, что там ребенок на сто процентов не получает ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет… Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит — это однозначно», — делился Владимир Фриске с журналистами Starhit.ru.

Отец Жанны Фриске полагает, что Дмитрий Шепелев хочет вынудить его умолять о свидании с внуком. Надеется, что бывший тесть однажды приползет на коленях и ради Платона забудет обо всех прежних претензиях.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно о смерти сестры Жанны Фриске. Снова онкология.