Дело не в морозах: на урожай фруктов и ягод может повлиять нашествие саранчи

Фото, видео: Соколов Роман / ТАСС; 5-tv.ru

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В Минсельхозе уверены: шансы спасти урожая еще есть.

Непогода и заморозки, которые обрушились на российские регионы в мае, серьезно не повлияют на урожай фруктов и ягод. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Не отразятся климатические качели и на урожае зерна — аграрии успели пересадить практически все посевы. Вот только теперь перед ними возникла новая угроза — саранча, которая уничтожает все на своем пути. Причем шансы спасти ситуацию и посевы еще есть! Как это сделать — разбирался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В степях под Астраханью фермеры наблюдают удивительные исчезновения. Еще пару часов назад на этом месте был стог сена, а теперь его нет.

«Вот эта кучка была целый рулон вот такой… За два часа его саранча съела!» — делится шокирующими подробностями местный фермер.

А это — поля по соседству. Отовсюду доносится тревожное стрекотание.

«Река Становая, база отдыха. Тучи ее здесь! Миллионы, миллиарды!» — говорит местный житель.

Нашествие саранчи началось в Поволжье. Пока — не такое масштабное, как в прошлом году. Но бедствие стремительно набирает обороты. Куда не глянь — везде эти назойливые насекомые. Смотрите — трава буквально кишит ими и уже через считанные часы этих растений не будет. Саранча съест все вокруг, да еще и со дня на день встанет на крыло.

От всех прочих вредителей этот отличается тем, что имеет два обличья, в которых существует. Саранча сидит на месте, когда корма вдоволь, и начинает летать, когда его не хватает.

«Недаром же говорят, саранча прилетела и все съела. И она съедает буквально все: траву, кусты, даже деревья», — замечает кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

В летающих стаях счет саранчи идет на миллиарды. Этих миллиардов осталось ждать недолго, говорят местные жители.

«Нужна обязательно срочная помощь, пока саранча не встала на крыло. Саранча приближается, скоро в селе, а здесь небольшой участок, всю Астраханскую область может охватить», — предупреждает Аделя Мусаева, местная жительница.

Владельцы полей вовремя смекнули, что пора применять химикаты в борьбе с вредным насекомым. Есть даже часы, в которые саранча наиболее уязвима.

«Непосредственно в раннее утро они собираются в кучи. То ли тучи, то ли кучи. И мы вот это облако опрыскиваем. И наземным транспортом, и просто опрыскивателем», — рассказывает Зифа Абдрахманова, местная жительница.

В местном Минсельхозе разрабатывают большой план уничтожения саранчи. Говорят, в этом году все очень серьезно, но ситуация все же на контроле. Будут привлекать сельскохозяйственную авиацию.

«К концу недели, началу той недели начнем уже авиаобработки на территории района этого», — доложил Андрей Тимофеев, первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

А пока в столице региона думают, как победить саранчу, она продолжает усердно уничтожать посевы. Инсектициды льют килограммами и сотнями килограммов, но пока все без толку. Не удается даже отделить пока еще незараженные поля от тех, где уже все съедено.

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