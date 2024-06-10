К новым правилам ЕГЭ: списывающие школьники не смогут пересдать экзамен

Фото, видео: Зарембо Игорь / ТАСС; 5-tv.ru

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4 и 5 июля заново сдать экзамен могут те, кто не набрал минимума баллов.

Выпускники, которых поймали на ЕГЭ со шпаргалками, не смогут пересдать экзамен в этом году. Об этом заявили в Рособрнадзоре. Прийти на повторные испытания молодые люди смогут только через год.

А вот те, кто не набрал минимума, смогут пересдать экзамен 4-го и 5-го июля. Воспользоваться правом пересдачи смогут и те школьники, кому стало плохо во время ЕГЭ.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с этого года — можно заново написать проверочную работу по одному предмету на выбор до конца приемной кампании в вузы.

И именно эти результаты и будут зачтены. Причем, экзамены по иностранным языкам, состоящие из письменной и устной частей, придется пересдавать полностью.