Победа далась нелегко: 80 лет со дня начала легендарной Выборгско-Петрозаводской операции

Фото, видео: Альперт Макс / ТАСС; 5-tv.ru

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В сражениях с финской армией участвовало более 450 тыссяч солдат.

Сегодня ровно 80 лет со дня начала легендарной Выборгско-Петрозаводской операции! Это то самое наступление советских войск в Карелии в 44-м году, когда войска Ленинградского и Карельского фронтов прорвали «линию Маннергейма», нанесли тяжелое поражение финской армии, освободили Выборг, Петрозаводск и большую часть Карело-Финской ССР.

Со стороны Советского Союза за мир боролись свыше 450 тысяч солдат, силы противника уступали почти вдвое, но победа далась нелегко — бои шли ожесточенные. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов вспомнил подробности тех событий.

Это настоящий финский бронекупол, который весил 9,5 тонн и выдерживал три прямых попадания 76-милиметрового снаряда. И таких мощных укреплений — заграждений, убежищ, долговременных огневых точек на всем карельском перешейке было не счесть. Армия неприятеля, даже после снятия блокады, все еще находилась в нескольких десятках километрах к северу от города.

«Протяженность от залива до Ладоги. Такая же линия обороны была построена в районе Свири и такая же ближе к Петрозаводску», — поясняет Сергей Урванцев, военно-исторический реконструктор, член поискового отряда «Озерный».

За Выборг и Петрозаводск сражались на смерть — земля горела. Всего за десять дней Красная армия прошла на Карельском перешейке тот путь, что занял у нее в 39-м, во время советско-финской войны, больше трех месяцев.

Эти валуны использовались как противотанковые заграждения. Бои были очень ожесточенными. На один километров фронта только с нашей стороны приходилось по 250 орудий. И, несмотря на то, что оборона врага была значительно мощнее, чем в советско-финскую войну, — потерь было примерно в пять раз меньше.

«Впервые в карельской наступательной операции были применены тяжелые танки С-2, тяжелые самоходные орудия Су-152, впервые были применены бомбардировщики Ту-2, Туполев», — перечисляет Баир Иринчеев, директор Военно-полевого музея Карельского перешейка.

Красная Армия была уже другой: крепкой, опытной, закаленной в тяжелейших боях.

20 июня 44-го под командованием маршала Говорова штурмом взяли Выборг. Тогда над старинной крепостью вновь развивался красный флаг. Москва салютом приветствовала героев. Вот этот стяг. Шили его в спешке из полотнищ транспарантов. Никто не думал, что город освободят так быстро. Пожалуй, самый трогательный экспонат — в музее выборгского замка — этот березовый ствол, на нём едва читаемые сегодня строки «Здесь сражались и погибли 11 героев. Вечная память им. Пишу раненной рукой». Это дерево нашли в лесу пионеры. А слова эти написал, умирая, сержант Соколов. Один из тысяч солдат, оставшихся лежать в этих землях навсегда.

«Для ленинградцев, Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, является такой же важной, как прорыв блокады Ленинграда, полное снятие. Это проходило на нашей земле, которая была четыре года оккупирована», — объясняет Владимир Цой, заместитель председателя Правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия.

Финны не просто оккупировали территорию и помогали Гитлеру удерживать блокаду Ленинграда с севера. По данным историков, та же Карелия в годы войны стала территорией с самой высокой плотностью мест заточения мирных граждан. 14 концлагерей, 34 трудовых лагеря, девять тюрем, одна колония. Даже немцы не создавали такое количество фабрик смерти на столь маленькой территории. А попасть туда можно было за партийный билет, за пионерский галстук, за русское слово.

«По подсчетам современных исследователей в этих лагерях смертность порой была в процентном соотношении даже выше, чем в немецких лагерях. Финны убивали даже за то, что не так посмотрел ребенок на финского солдата. Не говоря о том, что попытался у него кусочек хлеба стащить», — приводит пример Сергей Загацкий, командир поискового отряда «Озерный».

Петрозаводск освободили вскоре после Выборга. А вся операция завершилась 9 августа. Советские войска вышли к довоенной границе с Финляндией и остановились.

«Это одна из существенных операций Великой Отечественной войны, в ее уходе была освобождена территория Карелии, были отброшены войска от Мурманска», — перечисляет Дмитрий Суржик, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

В конце августа 1944 года правительство Финляндии прислало в Москву официальную просьбу о перемирии. Наступление было прекращено. Позже в 47-м Финляндия подписала Парижский мирный договор и согласилась выплатить репарации.

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