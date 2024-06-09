МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Москва надеется получить от Еревана список предполагаемых жертв, о которых заявляла Украина и Запад в 2022 году.

Визит посла Армении в Киеве Владимира Карапетяна и главы административного района Еревана Тиграна Тер-Маргаряна в город Бучу на Украине расценивается Россией как откровенно недружественный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Накануне Захарова заявила, что Россия надеется получить от Армении список украинцев, якобы погибших в Буче. Дипломат напомнила, что российская сторона уже два года ждет обещанных ей неких данных о погибших, которые должны были передать армянской стороне.

В 2022 году Украина и Запад обвинили Россию в гибели большого числа мирных жителей в Буче под Киевом 2 апреля. Эти сообщения сопровождались фото и видео с лежащими на улице якобы мертвыми людьми. Минобороны РФ назвало предъявленные материалы провокацией и заявило, что они не имеют никакого отношения к действиям российских войск. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках относительно ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что у Москвы есть подробности подготовки и проведения провокации. Известны и ответственные за нее лица.

К октябрю 2022 года Россия не получила список предполагаемых жертв провокации в Буче. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращался к Гутерришу с просьбой предоставить имена якобы погибших, но ответа так и не последовало. Как заявляла 27 сентября 2023 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в провокации в Буче. Содействие от вовлеченных в события стран Россия не получает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче.