Артиллеристы расчета пушек «Рапира» громят подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пономарев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские войска продолжают наступать в зоне проведения спецоперации на Украине.

Расчеты противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» 1-го армейского корпуса «Южной» прицельным огнем ударили по скоплению пехоты ВСУ под Донецком. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Цели разные — скопление живой силы, укрепрайоны, командные пункты, пулеметные точки противника. Работать можем на разные дальности, орудие может бить на 8200 метров, сейчас мы отработали на 5800 метров осколочно-кумулятивным снарядом», — пояснил командир расчета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.