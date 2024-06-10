«Сами заработают»: Киркоров отказался обеспечивать сына и дочь

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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По словам певца, дети должны самостоятельно устроить свою жизнь.

Филип Киркоров рассчитывает, что через пару десятков лет его дети Алла-Виктория и Мартин станут состоявшимися людьми, обзаведутся своими семьями и подарят ему внуков. Мечтами певец поделился в эфире федерального телеканала.

В то же время артист не намерен финансово обеспечивать взрослых наследников. Он планирует лишь дать им хорошее образование, чтобы сын и дочь могли сами достойно зарабатывать на жизнь.

«Нифига, сами себе все заработают. Это мой дом. Сами свою жизнь устроить должны. И они это знают. Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет. Естественно, я буду всегда рядом и помогу. Но они должны самостоятельно устроить свою жизнь», — заявил Киркоров, добавив, что и сейчас излишне не балует детей.

При этом дед Аллы-Виктории и Мартина Бедрос Киркоров заявляет, что Филипп покупает детям столько игрушек, что ими можно было бы наполнить три-четыре детских дома. Многие подарки от самого певца, его друзей и поклонников остаются не распакованными, особенно после дней рождения и праздников. Также, по словам Киркорова-старшего, много одежды семья передает в храмы для нуждающихся.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему дочь Филиппа Киркорова часто выглядит недовольной.