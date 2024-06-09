«Сразу стал агрессивно себя вести»: жена Щельцина рассказала о нападении

Фото, видео: ВКонтакте / Арсений Щельцин / myars; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава АНО «Цифровые платформы» получил несколько ножевых ранений и находится в больнице, его друг не выжил.

Напавший на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина и его друга изначально вел себя агрессивно. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга пострадавшего Евгения.

По словам женщины, ее супруг вечером пошел провожать друга к метро. По дороге им встретились незнакомые мужчина и женщина.

«По словам очевидцев, людей, которые живут в этом доме, они все слышали, что мужчина сразу стал агрессивно себя вести, кричать, что убьет», — поделилась Щельцина.

Она отметила, что друг Щельцина Иван шел впереди и принял на себя основной удар. Тем временем глава «Цифровых платформ» схватил оказавшуюся под рукой палку и пытался отбиться от агрессивного мужчины с ножом.

«Он понял, что Иваном что-то уже совсем плохо. Тоже Арсению досталось, он весь был в крови, у него все вещи в крови», — добавила Евгения.

Расправившись с мужчинами, нападавший и его спутница скрылись в соседнем доме, однако полиция отследила их по камерам и вскоре задержала.

«Я не знаю, из-за чего начался конфликт. Все произошло очень стремительно. То есть десять минут от начала первого контакта до того момента, как мой муж оказался в скорой. То есть это мог быть просто взгляд: прошли мимо друг друга и тот просто взбесился, озверел», — Евгения.

Она также отметила, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что Щельцин и его друг сделали незнакомому мужчине замечание, ее супруг не подтверждает. Глава «Цифровых платформ» вспоминает, что ни он, ни его друг ничего не говорили злоумышленнику. Не было даже драки.

Женщина добавила, что ее супруга в больнице прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает, прогнозы врачей на выздоровление положительные. Вместе с тем мужчина пребывает в шоке от произошедшего, особенно от того, что его друг, которого он знал больше 20 лет, не выжил.

По предварительным данным, на главу АНО «Цифровые платформы» и его друга напал лидер и основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин. Менеджер коллектива Павел Жилов подтвердил изданию Газета.ру эту информацию. По его словам, Медведкин находится в изоляторе временного содержания, завтра суд изберет ему меру пресечения. Дело о нападении на Щельцина и его друга находится на контроле у московской прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Лобне арестовал на два месяца Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева.