Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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В первом потоке президентской программы подготовки управленцев обучаются 83 участника спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время Героев». Такой пункт значится в его графике, о котором сообщили в эфире федерального телеканала.

Также у главы государства намечены встреча с учеными, получившими мегагранты, заседание совета по науке и образованию и международные контакты. В день России, 12 июня, у Путина запланировано вручение наград лауреатам государственных премий и Героям труда.

Известно, что в первом этапе президентской программы «Время Героев» обучение начали 83 участника спецоперации. Их отобрали более чем из 40 тысяч желающих.

При отборе учитывалось наличие управленческого опыта и потенциала, заслуги и проявленный в ходе боевых действий героизм. На всех участников этапа приходится 250 наград. Среди них 20 Героев России и 64 кавалера Ордена Мужества.

Особо отмечалось, что участие в программе — это не поощрение и не награда, а отбор самых способных конкурсантов для подготовки на управленческие должности. Обучение первого потока в рамках программы «Веря Героев» стартовало 27 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на участие в программе «Время героев» подано более 44 тысяч заявок.