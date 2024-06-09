«Как они разрываются»: Песков прокомментировал заявления Германии о подготовке к войне с РФ

Песков: заявления ФРГ о войне с Россией связаны с попыткой угодить НАТО и ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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На фоне чего власти ФРГ позволяют себе такие резкие высказывания?

Очередное заявление Германии о якобы угрозе со стороны России — это попытка угодить сразу нескольким политическим центрам на Западе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Представляете, как они разрываются? Вот они наперегонки на разных уровнях и делают заявления. Такая их нелегкая позиция», — высказался Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, у Германии со времен окончания Второй мировой войны были трудности в вопросе суверенности. С тех пор она стремится «угодить» политике Брюсселя, США и НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о праве России поставлять оружие другим странам. По словам российского лидера, у стран Запада хватает врагов на политической арене, которые могли бы ему противостоять.