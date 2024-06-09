«Русский город»: Развожаев прокомментировал попытки украинизации Севастополя

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Губернатор объяснил, почему Севастополь регулярно подвергается атакам украинских боевиков.

Все попытки украинизации Севастополя после 1991 года провалились, город всегда «оставался непокоренным и русским». Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Развожаева, Севастополь всегда был для врагов «как красная тряпка». Еще в 1991 году была предпринята попытка забрать у России базирующийся в городе Черноморский флот, однако командовавший им адмирал Игорь Касатонов не допустил этого.

«Тогда вопрос флота решался, воля моряков, адмирала Касатонова позволила остаться в Севастополе русскому флоту, и город все эти годы не подвергся той украинизации, которой его пытались подвергнуть, и остался русским… Это символ, непокоренный, город, который никогда не могли покорить», — заявил Развожаев, отвечая на вопрос, с чем, по его мнению, связаны вражеские атаки на Севастополь.

Буквально накануне на город произошла очередная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ): на внешнем рейде Стрелецкой бухты был уничтожен безэкипажный катер. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силовики в Севастополе вскрыли агентурную группу спецслужб Украины, занимавшуюся подготовкой терактов против военных Черноморского флота РФ.