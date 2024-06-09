Вопреки козням Запада: Захарова заявила о развитии отношений РФ с большинством стран

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Guojun

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Попытки Вашингтона и его союзников убрать Москву с международной арены увенчались провалом.

Россия, вопреки козням со стороны стран Запада, продолжает выстраивать отношения с большинством стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с агентством ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Да, западники всегда будут строить козни. И здесь (на форуме. — Прим. ред.), и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки», — поделилась она.

По словам Захаровой, Россия же в это время занимается конструктивной повесткой и выстраивает с мировым большинством хорошие отношения. И именно благодаря инициативе РФ возникли такие форматы, как РИК (Россия — Индия — Китай) и БРИКС.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице с 5 по 8 июня проходил XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимали более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ была «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждали, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Захарова заявила, что РФ не отказывалась от диалога с ядерными державами.