Удар молнии убил двух пограничников на юге Азербайджана

Фото: www.globallookpress.com / Daphne Kinzler/FLPA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчины скончались при исполнении служебных обязанностей.

Удар молнии на юге Азербайджана убил двух пограничников. Мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Госпогранслужбы республики.

«При исполнении служебных обязанностей по охране границы в результате удара молнии умерли майор Бахыш Бахышлы и солдат Али Нагиев», — написали представители ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел на территории пограничного отряда «Ленкорань». По факту случившегося началось расследование.

Сотрудники ведомства в опубликованном сообщении также выразили глубокие соболезнования родственникам погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковной Балашихе убило молнией пожилого мужчину. Кадры инцидента успела зафиксировать камера видеонаблюдения. Известно, что на теле пенсионера были ожоги и электрометки.