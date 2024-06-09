«Только любовь к ближним и спасает»: каких правил жизни придерживалась Заворотнюк

Покойная актриса Заворотнюк посвящала свою жизнь детям и семье

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Что было самым главным для артистки?

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк учила людей любви и оптимизму не только в роли главной героини из сериала «Моя прекрасная няня». О своих главных принципах она еще при жизни поделилась в автобиографической книге «Начало». Об этом вспомнил портал dni.ru.

Первым, что было особенно важным в жизни Заворотнюк, — это дети.

«Самое главное для меня — мои дети. И лучший подарок для меня — это просто прийти домой», — говорила актриса.

Несмотря на свою работу, ее дети никогда не были обделены вниманием и заботой матери. Всегда семья была для нее на первом месте. Она больше предпочитала уютные посиделки дома, чем шумные вечеринки.

Вторым, не менее важным для актрисы правилом, было просто жить, а не думать наперед, что может произойти.

«Я не хочу загадывать наперед, не хочу предугадывать ход событий, я просто хочу жить, потому что жизнь всегда права, она, безусловно, мудрее нас», — утверждала Заворотнюк.

Артистка брала от жизни все. Коллеги не раз отмечали ее невероятный и оптимистичный характер. Также Заворотнюк искренне верила в то, что «любовь спасет мир».

«Если ты не думаешь о себе, а думаешь об окружающих, тебе становится легче. Только любовь к ближним и спасает», — делилась она.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — поделилась в личном блоге душевными фотографиями из далекого детства.