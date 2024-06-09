«Не хочу видеть людей»: Стас Ярушин обеспокоил фанатов тревожным посланием

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Почему всегда веселый артист внезапно загрустил?

Знаменитый актер-юморист Стас Ярушин неожиданно обеспокоил поклонников тревожным посланием. Многие привыкли, что артист всегда находится в прекрасном расположении духа — шоумен часто веселит и смешит публику. Однако недавно в своем личном блоге Стас признался, что пока шутить больше не в состоянии.

Сейчас актеру хочется подальше «сбежать» от аудитории и близких — он никого не хочет видеть и стремится к одиночеству.

«Я не хочу видеть людей делиться с ними энергией. Делиться с ними своими мыслями. Не поймут. У нас разные нейронные связи и мышление. В ответ можно получить только сарказм», — сказал Ярушин.

Артист отметил, что никто не в силах услышать и понять его, поэтому ему стоит «побыть одному». Юморист планирует подумать о жизни, послушать хорошую музыку, а также расписать новые идеи. Он надеется, что время поможет справиться с тяжелыми мыслями.

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