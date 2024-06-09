Спасение от агрессии: Додон объяснил, почему Украина не напала на Приднестровье

Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин

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Боевики киевского режима могли атаковать регион еще в 2022 году. Почему этого не произошло?

Украина не напала на Приднестровье лишь потому, что регион де-юре является частью Молдавии. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил бывший президент страны, глава Партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ-2024.

«Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова», — сказал он.

Если бы Приднестровье было полностью независимым, то боевики киевского режима атаковали бы его еще после начала российской специальной военной операции по защите Донбасса. По его мнению, регион не может существовать без Молдавии — это его «единственная гарантия безопасности».

При этом он отметил, что угроза со стороны киевского режима есть, однако для нападения Незалежной необходимо согласие Кишинева.

«Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье», — заявил Додон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину.