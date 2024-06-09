Певец Шура сделал себе подарок на день рождения за 70 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артист осуществил свою давнюю мечту.

Знаменитый певец Шура, настоящее имя которого Александр Медведев, не так давно громко отпраздновал свой день рождения. От любимых друзей артист получил дорогие и ценные подарки, однако главный презент он сделал себе сам. Об этом Шура рассказал в эфире федерального телеканала.

На 49-й день рождения исполнитель решил подарить себе шикарную квартиру в престижном районе столицы. Для этого пришлось взять ипотеку, однако артист все же исполнил свою мечту — он давно грезил об уютном гнездышке с высокими потолками на Остоженке. Стоит такое удовольствие больше 70 миллионов рублей.

Свою первую недвижимость Шура приобрел еще 20 лет назад, но, к своему несчастью, по глупости потерял ее — элитную «трешку» он переписал на чужих людей, которые спустя некоторое время просто выселили певца из квартиры.

«Настолько я был тупой и наркоманил тогда, когда я подписывал документы. Я их правильно не оформил. Меня развели и переписали ее на другого человека», — сказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шура едва не умер на празднике у Маши Распутиной.