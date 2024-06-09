«Очень нехорошее занятие»: Распутину повергли в шок планы дочери на жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что такого натворила Мария, чем опозорила свою мать?

Певица Маша Распутина призналась, что ее младшая дочь Мария до сих пор не может найти себя в 23 года. Она занимается тем, о чем, по ее мнению, стыдно говорить. О том, что за конфликт произошел у звездной матери с дочерью, она рассказала в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

По словам Распутиной, в том, что происходит с Марией, виновата частично и она сама, что баловала ее, не наказывала за плохие поступки и многое позволяла.

«Она все еще в поиске…утраченного. Не может себя найти. То, что ей нравилось, для меня все было неприемлемо. Я об этом даже слышать не хотела. Это очень нехорошее занятие, я даже не могу это публично назвать. Я обалдела, когда такое услышала. Как моя дочь вообще могла такое говорить?» — поделилась певица.

Также исполнительница уверена, что у Марии нет кумиров и достойных ориентиров, которые бы направляли ее в жизни. Из-за этого у нее с юных лет появлялись проблемы. Сначала дочь с трудом окончила школу, потом, когда ее пристроили в МГИМО, она бросила учебу и решила стать знаменитой, но через скандалы. Она снялась в нескольких передачах, где публично заявила о плохих отношениях с родителями. Ни Распутина, ни ее муж Виктор Захаров не знали, что дочь так с ними поступит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Маша Распутина на одном из выступлений сообщила своим поклонникам, что собирается уехать из Москвы.