Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Кто стал новым супругом артистки?

Популярный артист Гоша Куценко после расставания с первой супругой актрисой Марией Порошиной продолжает поддерживать с ней дружеские отношения. Знаменитости близко общаются, а актер иногда раскрывает некоторые секреты бывшей возлюбленной. Очередной тайной он поделился в эфире программы на федеральном канале.

Порошина старается не выставлять свою личную жизнь на обозрение общественности, однако аудитория артистки не перестает гадать и все время пытается приоткрыть завесу тайны. Помогает в этом, несомненно, бывший муж, который накануне заявил, что звезда вышла замуж.

Многие пророчили «долго и счастливо» артистке с актером Ярославом Бойко — знаменитости вот уже долгое время сотрудничают и нередко играют пару. На вопрос о Марии он конкретного ответа не давал, но все же поклонникам было на что надеяться.

«Ой, не знаю. Посмотрим. Как звезды сойдутся. Тишина должна быть, тишина», — говорил Бойко.

Разрешил все Гоша Куценко, который громко объявил, что место в сердце Марии Порошиной уже занято — причем, судя по всему, продолжительное время.

«Она вышла замуж два месяца назад», — удивил актер.

Сама артистка пока не прокомментировала информацию. Быть может, ее избранником и стал Бойко, только вот пара пока не готова объявить о себе всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочери Гоши Куценко приревновали его к кино-детям.