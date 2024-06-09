Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Иностранные граждане сдают русский язык, историю и основы законодательства РФ.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет проверку в 13 вузах, в которых проходят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных граждан. Об этом агентству ТАСС на полях ПМЭФ-2024 рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

«Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться», — сказал руководитель Рособрнадзора.

Сегодня в России работают всего 129 площадок для проведения экзаменов для иностранцев, 87 из которых функционируют на базе региональных и федеральных вузов, отмечается в материале.

Сдавать специальные экзамены обязаны все желающие получить вид на жительство, разрешение на работу и временное проживание в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьные учебники в России хотят проверить на ошибки.