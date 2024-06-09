В Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

Фото: www.globallookpress.com / Murad Abdo

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В результате удара на борту возник пожар.

У берегов йеменского порта Адена произошло нападение на судно. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). В результате удара на борту случилось возгорание, которое было быстро ликвидировано.

«Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен», — сказано в сообщении управления.

Власти уже начали расследование произошедшего. А другим судам посоветовали не проходить в этом районе.

По утверждению хуситов, они будут продолжать атаки на любые связанные с Израилем корабли, пока еврейское государства не снимет блокаду с сектора Газа, а также пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал освобожденный из плена ХАМАС россиянин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.