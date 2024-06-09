Опубликованы кадры с места наезда Maserati на детей на остановке в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Остановку, на которой стояли несовершеннолетние, от сильного удара вырвало из земли.

В Подмосковье на остановке возле деревни Киселево элитная иномарка сбила двух детей. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места происшествия.

ДТП произошло вечером в минувшую субботу. Водитель Maserati ехал с бешеной скоростью, а перед нерегулируемым пешеходным переходом даже не затормозил. Рядом с ним стояла остановка, на которой были несовершеннолетние. В результате столкновения ее вырвало из земли.

«Тормозной путь составляет примерно 70 метров. Территория оцеплена. Вот как раз эта остановка, где были ребята. Ее вырвало из бетона, сплющило и отбросило на несколько метров», — сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Сам автомобиль превратился в груду металла. От удара она отлетела на несколько метров. На месте продолжают работать правоохранители.

Известно, что на остановке находились три ребенка. Один из них успел отскочить, второй был госпитализирован, третий скончался на месте. В машине находились два человека. Они не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое взрослых и один ребенок погибли в ДТП с фурой в подмосковном Одинцово.