На Украине задумали создать коалицию с Западом для информатак на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Киев обвинил Москву в неких информационных атаках и якобы вмешательствах в теле- и радиоэфиры Незалежной.

Киевская власть совместно с западными коллегами задумала создать коалицию для информационных атак на Россию. В этом призналась глава украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян. Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись приписываемым России действиям», — сказала она в эфире телемарафона.

Также она заявила о якобы причастности России к информационным атакам на Украину. Это будто бы «подтвердили власти государств Запада». Но при этом Герасимюк не объяснила, имеются ли в планах кибератаки на цифровую инфраструктуру России или же взломы эфиров телевидения и радио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отношения между Евросоюзом и Украиной.