От Севера до побережья Кавказа: как в России будет развиваться автомобильный туризм

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Подгайко; 5-tv.ru

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В отрасли говорят о настоящем ренессансе внутреннего туризма.

От русского Севера до Черноморского побережья Кавказа и от Балтики до Урала — две сквозные автомобильные артерии через всю европейскую часть России должны стать становыми хребтами новой программы по развитию автомобильного туризма в России. Это четыре самые загруженные федеральные трассы, которые проходят по 18-ти регионам.

Что предлагается сделать? Предлагается обеспечить их комфортной для автопутешественников средой, чтобы и заправки были, и стоянки для отдыха. А главное- обеспечить удобные подъездные пути к тем достопримечательностям, что есть по маршруту.

В Минэке уже подсчитали, если в прошлом году было 26 миллионов путешествий на машинах по России, то к 2030 году их число, как ожидается, удвоится.

Тему на старте летнего туристического сезона обсуждали на заседании правительства с президентом.

«Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики: деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране», — подчеркнул глава государства.

В отрасли говорят о настоящем ренессансе внутреннего туризма. Еще со времен пандемии. Но она закончилась, а деньги на нацпроект «Туризм и гостеприимство» по-прежнему выделяют немалые — 403 миллиарда рублей.

Развитие внутреннего туризма подстегивает интерес к краеведению. Взять хотя бы наследие Пушкина, 225-тый день рождения которого мы отметили на этой неделе.

Поэт был не только продуктивным литератором, но и неутомимым путешественником. Причем за границу он съездил только один раз, в Турцию. А так занимался, как бы сейчас сказали, «внутренним туризмом» — Крым, Кавказ, Поволжье, Урал. Каждая почтовая станция на пути, считай, — готовый музей. Его маршруты, кстати, совпадают с пилотной сетью автомаршурутов, что разрабатывает правительство.

Да, одним регионам повезло больше на «пушкинские места», например, Северной столице, где даже город Пушкин есть.

Обновленную экспозицию в бывшем Царскосельском лицее посетил президент. Ему показали подлинные экспонаты той эпохи и личные вещи поэта. Но про Пушкина помнят и там, где он ни разу не был.

Например, в Брюсселе, где есть памятник поэту и живут его прямые потомки. Несмотря на русофобию, они продолжают чтить память гения и надеются, что время все расставит по своим местам, и европейцы вспомнят, кто такой Пушкин, и что в его библиотеке 90% книг было на французском языке. Об этом нам рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» праправнук великого поэта — тоже Александр Пушкин.

«Как они говорят: в газете написано. Поэтому и везде говорят, что русские плохие. Это вранье, вранье, вранье. Мы стараемся объяснить, и ничего не выходит. Нет, это так, так и есть. И, если вы так думаете, ну, больше не будем встречаться», — отметил правнук поэта.

«Политика это одна вещь, культура, спорт и музыка — это совсем другая вещь. Вы не можете это мешать», — добавила жена Александра Пушкина Мария Дурново-Пушкина

О том, что Пушкин вечно актуальный классик, напомнил Яндекс, сгенерировав с помощью нейросети трейлеры к известным произведениям поэта. Оказалось, что у него есть и вполне в духе времени фантазийная сага, и триллер, и историческая драма.

Но что делать тем регионам, где даже Пушкин не был? Проявить фантазию и сделать проект, наполненный любовью к родному краю, ведь каждый уголок России уникален. Убедился корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Деревушка Заверье на юге Архангельской области давно бы исчезла с лица земли, как и села по соседству, но ее судьбу изменила всего одна семья.

«Идея была построить дом в деревне. Потом решили здесь в деревне, это получается здесь бабушка жила», — сообщает глава деревни Завелье Василий Бельков.

На Родине предков Бельковы воссоздали облик северной русской деревни и превратили семейные традиции в настоящую достопримечательность. Теперь пожить в поморской деревне с традиционным укладом и вдали от цивилизации хотят тысячи туристов, но для многих путь к русскому отдыху в прямом смысле труднодоступен.

До ближайшей железнодорожной станции по бездорожью 12 километров. А до города минимум 70 километров. На строительство дороги к востребованному туристическому месту в местном бюджете денег нет.

20 лет назад в селе Вятском Ярославской области тоже не было ни дорог, ни туристов, даже местные разъезжались кто-куда. А теперь на каждого сельчанина приходится 500 гостей в год.

«Это долгие кропотливые года, которые, конечно, потребовали многих усилий, конечно, 15 лет назад еще мало кто знал», — утверждает генеральный директор музейного комплекса «Вятское» Елена Шахова.

В развалинах купеческих домов семья Жаровых, которая и возродила село Вятское, разглядела архитектуру Петербурга XVIII века.

Дома, которые здесь были построены еще пару веков назад, носят имена своих хозяев: там, например, жила семья Хамутовых, здесь семья Петряевых. Вот так особняки выглядели еще несколько лет назад, но и это здание уже скоро будет реконструировано по старым фотографиям и чертежам.

Разрушенное село осталось только на старых фотографиях. Местные власти поддержали идею, и совместными усилиями Вятское стало единственным в России частным музейным комплексом федерального значения. Здесь десяток музеев русского быта, например, целая коллекция старинных граммофонов.

А еще музей часов и целые огуречные плантации. Засаливают овощи по традиционным русским рецептам.

И если в Вятском главное угощение — это огурцы, то в Калужской области семья потомственных купцов открыла целый музей русской кухни. Вот он, трактир «Русские традиции», и его хозяева нас как раз встречают.

Экспонаты родом из XIX века семья Котельниковых передает по наследству. И в первую очередь секретные рецепты.

«Это кулебяка, в ней четыре начинки разные», — рассказывает хозяйка.

Настоящая гастроэкскурсия по старорусской кулинарии продолжается после театрализованного представления, все экспонаты можно не только трогать, но и пробовать.

— Такое сочетание вроде бы понятное, но оно необычное. Поделитесь секретом?

— Нет, конечно.

Еще один секрет для Котельниковых: почему их не берут в путеводители федеральных туристических компаний.

«Хотелось бы, конечно, выйти на каких-нибудь туроператоров, чтобы они на постоянной основе привозили нам группы», — сообщает Римма Котельникова.

И спросом у путешественников такие семейные музеи однозначно будут пользоваться. За последние три года внутренний туризм вырос на 26%. В этом году россияне совершат по Родине около 90 миллионов поездок — это половина населения страны, но за их внимание борется невероятное число турагентств.

«Если выездом занимается всего 400 туроператоров, то внутренним туризмом у нас сейчас занимается более 4000 компаний», — утверждает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Получается, что небольшим семейным музеям и комплексам приходится стучаться во все четыре тысячи дверей. При этом, соответствовать современному уровню комфорта и транспортной доступности. И тут даже концепция может не сыграть. Об этом говорит и семья из Подмосковья, которая воссоздала деревню в стиле русской Аляски. Вместе с хозяевами здесь встречают гостей 230 хаски.

Но о ней мало кто знает. Доход от небольшого потока туристов уходит на содержание животных.

Крупные туркомпании чаще идут по проверенному пути: предлагают путевки в южные курорты России и крупные города. Именно по этим направлениям на лето уже распродано 60% туров. Но в последние годы возвращается интерес наших соотечественников к русской культуре и традиционным семейным ценностям. Может, это и станет новым туристическим направлением, куда войдут музеи, созданные семьями?