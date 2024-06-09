«Красная кнопка»: почему в Британии больше всех беспокоятся из-за возможной ядерной войны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Есть ли у человечества шанс предотвратить самый страшный исход?

Лиз Трасс ее звали, и это была самая недолговечная из всех британских премьеров в истории. 45 дней всего продержалась в кресле. Запомнилась вот этой своей «красной кнопкой» и тем, что вскоре после ее рукопожатия умерла королева Елизавета II.

Британцы почему-то больше всех беспокоятся по поводу возможной ядерной войны. Возможно, они тоже читали Караганова и понимают, что именно они главные подстрекатели Киева в Европе. И если что, их среди других гиен следовало бы охладить первыми. Хотя, скорее всего, дело в выборах, которые пройдут через месяц. Чем еще загнать избирателя на участки, как не ядерной дубинкой?

Вот и на встрече президента с иностранными информагентствами вопрос про ядерную угрозу задала представительница Великобритании.

«Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина — посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — ответил Владимир Путин.

А что мы читаем в американской ядерной доктрине? А там с 2022 года появилась строчка про возможность нанесения превентивного ядерного удара, причем в случае угрозы не только США, но и союзникам Штатов.

Собственно, чему удивляться, только США использовали ядерное оружие, и понятно, что это было превентивно.

Словно, чтобы доказать свою боеготовность, на этой неделе они дважды запустили баллистические ракеты из Калифорнии по островам в центре Тихого океана. И хоть сами военные заявили, что это рутина и ракеты старые, и они уже 300 раз так делали, но все та же британская пресса разжигает — нет, и ракеты по их версии сверхзвуковые, и лететь им до Москвы всего 30 минут.

Казалось бы, лучше не доводить до греха. И тот, кто знает истинный потенциал этого оружия, должен первым остановиться.

Примечательный пример подал Чарльз Оппенгеймер, внук изобретателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Он приехал в Хиросиму и призвал мир одуматься. В эксклюзивном интервью «Известиям» он заявил, что у человечества есть еще шанс остановиться.

«Знаете, ученые сделали неудачное предсказание, согласно которому, если вероятность применения ядерного оружия превысит ноль, то при наличии достаточного времени это произойдет. Итак, в наше время, когда напряженность растет, когда что-то идет не так с любым нестабильным лидером и любой нестабильной ситуацией, это может привести к катастрофической эскалации.

Я думаю, что новейшая ситуация дает нам возможность наладить диалог. Надо признать усиление Китая и провести переговоров трех стран, обладающих ядерным оружием. Как когда-то у Советского Союза и США была довольно стабильная, хотя и безумная система накопления оружия, направленного друг на друга. Но сейчас три страны, которые невозможно оставить в такой ситуации. Так что нужно выстраивать новый баланс на трехполярной основе», — сказал внук создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера Чарльз Оппенгеймер.

Но что мы видим на родине Оппенгеймера? Америка еще туже закручивает ядерную спираль.

Как заявил на этой неделе специальный помощник президента США: Белый дом намерен увеличить арсенал. Мол, растет угроза со стороны России, Китая и КНДР, и у Пентагона должна быть ядерная дубина побольше.

При этом куда уж больше? У США примерно пять тысяч зарядов. Этого хватит, чтобы пять-шесть раз уничтожить мир. Но все мало. Как будто опыт двух мировых войн был недостаточен.

Скорее всего, корень проблем в их вере в свою исключительность. Вот мы смеемся опросам американских школьников, которые уверены, что США победили Гитлера. Но ведь это то, что им вдалбливают день и ночь.