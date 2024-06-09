«Под наш контроль»: ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ за пределы ДНР

Фото, видео: Pavel Golovkin/ ТАСС; 5-tv.ru

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От столицы региона линию фронта сдвинули более чем на 20 километров, освобождено 47 населенных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания форума четко сформулировал стратегию боевых действий — выдавливание противника. А заодно успокоил тех, кто ждет новой мобилизации. Нам она не нужна, хватает добровольцев. По словам главы государства, ежедневно по 1000, примерно, человек подписывают контракт и идут защищать Отечество.

«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию», — отметил Владимир Путин.

Президент впервые использовал это выражение — «территории, которые должны быть поставлены под наш контроль». На месте Киева и его спонсоров стоит прислушаться к этой фразе. Президент говорил, что будет создана буферная зона в Харьковской области, она создается. Президент говорит, что территории должны быть освобождены, значит будут.

Если взглянуть на карту СВО, нетрудно заметить, что последние полгода наши войска были сконцентрированы на выдавливании ВСУ за пределы Донецкой народной республики. От столицы региона линию фронта сдвинули более чем на 20 километров, освобождено 47 населенных пунктов. Продвижение дается тяжело, но оно неумолимо. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Южнодонецкий фронт. Ожесточенные бои идут по всей линии боевого соприкосновения. Особо напряженный участок — граница ДНР и Запорожья.

Ствольная дальнобойная артиллерия стирает линии вражеской обороны у подножья Времьевского выступа. Интенсивность сверхвысокая — до шести выстрелов в минуту.

Оборона ВСУ рассыпается на глазах, враг не просто отступает, бежит куда угодно, лишь бы подальше от позиций нашей артиллерии.

«По этой машине заграничных аналогов нет. Она как автомат Калашникова, стреляет на 33. Можно закинуть дальше, но это надо постараться», — уверяет командир орудия с позывным «Квока».

ВСУ терпит одно поражение за другим и в ближнем бою. Наша штурмовая пехота при поддержке артиллерии и танков стремительно идет вперед.

Большая часть Старомайорского уже под контролем российских сил. Они существенно продвинулись и на восточных рубежах под Урожайным, там сейчас идут тяжелые бои.

Танкисты бок о бок с наступающей пехотой, противник в зоне видимости.

Боевому экипажу не привыкать к лобовым атакам. Танкисты морской пехоты тихоокеанского флота первыми заходили в Новомихайловку, вот эти кадры. Танк минимум десять раз подрывается на вражеских минах, но все равно продолжает движение.

«Когда подрывает мину трал, как из пушки стреляешь, только давление в танке начинает давить на тебя», — рассказал механик-водитель с позывным «Марк».

Танкисты продолжали расстреливать врагов практически в упор, пока орудие не заклинило. Но задачу выполнили: пехота прошла вперед, после танкисты смогли развернуть уцелевшую машину и вернуться в безопасный район.

На этом танке морпехи-танкисты первыми заходили в Новомихайловку, вели за собой штурмовые группы. Он уже после ремонта и практически в строю, готов к выполнению новых боевых задач.

Бойцы рассказывают, самое опасное это даже не мины, а беспилотники, и не важно где ты: в танке или в кабине того же «Гиацинта».

«Когда дрон летит, мы в одну сторону никогда не едем, маневрируем: в одну метров триста, тут же разворачиваемся обратно, чтобы вражеская артиллерия не сфокусировала нас», — рассказал механик-водитель с позывным «Тальцы».

Расчеты «БУКа» круглосуточно сканируют небо. Любая угроза мгновенно уничтожается.

Зенитно-ракетная батарея прикрывает наши подразделения в районе Старомайорского и все того же Урожайного. Штурмовая пехота при поддержке танков и артиллерии взламывает оборону противника, гонит врага на север, в сторону Времьевки, одновременно блокируя ВСУ все выходы к южным границам Запорожья и ДНР.