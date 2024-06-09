Зеркальный ответ: Путин заявил о праве России поставлять оружие другим странам

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент не сказал, куда именно могут направить помощь, но, учитывая, что врагов у стран Запада хватает, география может быть весьма обширна.

На этой неделе Эммануэль Макрон присоединился к США и заявил об отправке своих устаревших истребителей Mirage киевскому режиму. Как обычно, точных дат никто не назвал, но тем не менее. Кроме того, обещал подготовить французскими инструкторами отдельную бригаду ВСУ.

Макрон вообще грезит наполеоновскими планами, обещает создать коалицию западных инструкторов для Украины. Прямо армия двунадесяти языков. У той, кстати, вышло не очень.

Мир балансирует на тонкой грани глобального конфликта, и вот это постепенное вползание европейцев на Украину отмечаем не только мы.

В той же Франции не согласные с политикой Макрона эксперты напоминают ему об американском опыте во Вьетнаме. Там тоже сначала отправляли инструкторов и оружие, а потом оказались втянуты в самую позорную войну в своей истории.

Но Россия не Вьетнам, и нам есть, что предпринять, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Москва начала готовить зеркальный ответ на фоне споров на Западе о том, разрешать или не разрешать удары их дальнобойным оружием по российской территории.

«Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать?

Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право это делать. [Поставлять вооружение] тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера», — отметил Владимир Путин.

Президент не сказал, куда могут быть такие поставки. Но, учитывая, что врагов у стран Запада хватает, география может быть весьма обширна.

Вот уже сейчас хуситы пытаются самодельными дронами и ракетами достать американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр в Красном море. А что, если у них вдруг появится какой-нибудь гиперзвуковой «Циркон», ракета, созданная топить авианосцы? Но это лишь предположения экспертов.

Однако, предостережение более чем серьезное, его президент повторил дважды на пленарном заседании и отдельно на встрече с руководителями мировых информагентств. Здесь были все — и британцы, и французы, и американцы, и немцы, и всех, по большому счету, интересовал один вопрос: вот наши лидеры разрешили применять свое оружие по России, а чем вы ответите?

При том что люди собрались информированные, даже в разговоре с ними президенту приходилось, чтобы изложить позицию Москвы, продираться сквозь завалы дезинформации и откровенного вранья, которыми пичкают западные политики свой электорат. Владимир Путин пять раз назвал эти страшилки бредом, два раза дурью и два раза чушью.

«Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Говорят: „А! Караул! Скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно направлять вооружение на Украину“. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается», — сказал Путин.

Паранойя действительно пронизала западные элиты. На этой неделе немецкий министр обороны Борис Писториус даже назвал конкретную дату, когда Россия нападет — 2029 год.

Почему 2029 год, а не 2028 или 2025 год? Потому что это срок полномочий нового Европарламента и, соответственно, еврочиновников. Ровно в эти выходные проходят выборы. Вышел неуклюжий агитационный ход — мол выбирайте нас — мы единственные, кто вас подготовит к страшной русской угрозе. Оставим, эти расчеты на совести евро-политиков.