«Все впереди»: Сысоева пообещала показать красоты родного Красноярска Саше Стоуну

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Юмористка очень хотела бы погрузить блогера в атмосферу своего детства.

Российская актриса и юмористка Надежда Сысоева пообещала показать красоты Красноярска блогеру Саше Стоуну. Об этом она рассказала, побывав в родных краях.

Знаменитость, приехав в Красноярск, сначала поделилась, что она по-прежнему восхищается городом, ведь там невероятной красоты природа, а еще обитают всевозможные дикие животные.

«Я все детство занималась скалолазанием, поэтому все детство мы провели в тайге и на всяких базах, где частенько встречались и медведи, и волки, и остальные животные. У меня очень интересное детство», — сказала артистка корреспондентам 5-tv.ru на пресс-подходе в честь открытия VK Fest в Красноярске.

Кроме того, для тех, кто будет в Красноярске, она посоветовала не отказывать себе в удовольствии попробовать любую рыбу, которую предлагают. Ведь там она невероятно вкусная.

В заключение Надежда призналась — к сожалению, Стоун пока всего этого не видел. Но Сысоева очень хотела бы погрузить блогера в атмосферу, царящую в ее родном городе.

«Вся рыба, которую можно тут съесть, ешьте смело, потому что это очень вкусно. А из лучших мест — это остров Татышева. У нас есть горнолыжный комплекс. Там, в лесу, в тайге, можно встретить очень много кого. Стоун еще здесь не был. Все впереди», — добавила знаменитость.

К слову, подозревать Сысоеву в романе со Стоуном публика стала еще в январе. Тогда пара вместе улетела на отдых в Таиланд. А до этого, судя по одинаковым снимкам в социальной сети, они вместе встретили Новый год. На днях же юмористка рассказала, что Стоун очень о ней заботится. Звезды нашли общий язык, несмотря на разницу в возрасте — Надежда на 14 лет старше Саши.

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