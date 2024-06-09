«Спасибо вам»: освобожденный из плена ХАМАС россиянин встретился с Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com / Jack Guez

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На встрече с премьер-министром Израиля россиянин едва сдерживал слезы.

Недавно освобожденный из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трогательное видео распространилось в социальных сетях.

«Спасибо вам. Спасибо вам большое», — сказал на русском Козлов, пожимая руку премьеру и едва сдерживая слезы.

К слову, Козлов оказался одним из четырех заложников, кого военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили в секторе Газа. Все они были похищены участниками палестинского движения ХАМАС с музыкального фестиваля «Нова» еще 7 октября. Заложники находились в Нусейрате в двух разных местах. Все четверо чувствуют себя хорошо, их доставили для дальнейшего обследования в медцентр.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев.