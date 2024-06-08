В работе мессенджера Telegram произошел сбой
София Шафиуллина 2 069 0
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Фото: Коньков Сергей / ТАСС
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Проблемы начались около 21:10 по московскому времени.
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Информация об этом следует из данных сайта Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов.
Сообщения о нарушениях в работе программы начали поступать от пользователей в 21:10 по московскому времени 8 июня. В настоящее время пользователи не могут отправлять друг другу аудио, видео и даже текстовые сообщения.
Самое большое количество жалоб, согласно данным платформы, поступило от пользователей мессенджера из Москвы и Петербурга.