Москалькова назвала бесчеловечными удары ВСУ по ЛНР и Херсонской области

Фото: Река Александр / ТАСС

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Она выразила искренние соболезнования родным и близким погибших.

Удары со стороны украинских боевиков по Луганской Народной Республике и Херсонской области, которые произошли накануне, являются бесчеловечными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — написала Москалькова.

Она пожелала пострадавшим гражданам скорейшего выздоровления, а также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали два многоквартирных дома в Луганске. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Удар по гражданской инфраструктуре нанесен целенаправленно. В результате атаки ВСУ пострадали 60 человек, также известно о шести погибших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кота.