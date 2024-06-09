«Смешно и грустно»: Захарова охарактеризовала отношения между ЕС и Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дипломат заявила, что Запад просто дразнит Украину разговорами о ее возможном вступлении в Евросоюз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала отношения между Украиной и Евросоюзом как трагикомедию.

«Это очень смешно. К сожалению, и грустно одновременно. Это такая трагикомедия, что происходит в отношениях между ЕС и Украиной. Много лет Запад буквально дразнит Украину разговорами о ее возможном вступлении в Евросоюз», — отметила она в беседе с RT.

Захарова напомнила, что на пороге ЕС уже много лет стоит Турция, которую до сих пор «кормят» обещаниями. Между тем в этой стране, в отличие от Украины, налажены демократические процессы, да и экономические показатели на протяжении десятилетий демонстрировали способность быть в рядах ЕС, обратила внимание дипломат.

Издание Politico в мае сообщило, что ЕС может начать переговоры о принятии Украины и Молдавии уже 25 июня, в дату саммита Европейского совета.

Процесс о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начался еще в декабре 2022 года, когда было принято решение начать переговоры после саммита. В июне страны получили статус кандидатов, который еще не гарантирует вступления в организацию. В Евросоюзе между тем неоднократно признавали, что такое решение было, по большей части, символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова предрекла крах Евросоюза, если Украина вступит в него.