Экстренные меры: как быстро вывести с одежды пятна от кофе

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Эксперты по ведению хозяйства рассказали об уникальных средствах, которые есть в каждом доме.

Столкнуться с пятном от любимого многими кофе можно как дома, так и на деловой встрече. Чтобы оперативно справиться с проблемой и вывести напиток с одежды — помогут обычные проверенные средства.

Холодная вода

Портал rsute.ru пишет со ссылкой на экспертов по домоводству Сара Агирре, Джессика Беннетт и Сара Уорвик, что пятно от кофе может устранить холодная вода. Для этого надо промыть запачканное место с изнаночной стороны ткани. После можно постирать вещь привычным способом.

Пятновыводитель

Пятно от кофе может успеть засохнуть на темной одежде, оставшись незамеченным. В этом случае может помочь замачивание в специальном растворе. Для удаления пятна сначала обильно смочите его медицинским спиртом, протирая губкой от внешней стороны к центру.

Затем нужно приготовить раствор из одного литра теплой воды и одной столовой ложки средства для удаления пятен. Необходимо затем поместить одежду в раствор на 30 минут, а затем постирать ее как обычно.

Жидкость для мытья посуды

Чтобы избавиться от кофейного пятна, эксперты советуют смешать столовую ложку средства для мытья посуды и два стакана холодной воды. Этот раствор необходимо нанести губкой, а потом промыть одежду чистой водой.

Отбеливатель

На светлых тканях кофейные пятна выглядят особенно броско. Чтобы избавиться от них, рекомендуется использовать хлорное или кислородное отбеливание. Растворите четверть стакана хлорного отбеливателя в пяти литрах теплой воды, замочите в этом растворе одежду на пять минут, затем тщательно промойте и постирайте.

Уксус

Для избавления от высохших пятен от кофе на тканях, мягкой мебели и коврах можно применить раствор на основе уксуса. Смешайте один литр теплой воды с половиной чайной ложки жидкого моющего средства для посуды и одной столовой ложкой девятипроцентного уксуса. Стоит поместить ткань в такой раствор на 15 минут, затем аккуратно удалить пятно.

Сода

Для избавления от пятен от кофе на хлопчатобумажной ткани эксперты советуют сделать смесь из четырех-пяти столовых ложек кальцинированной соды на десять литров воды. Необходимо тщательно промыть пятно хозяйственным мылом, затем погрузить одежду в приготовленный раствор на полчаса и выстирать. В случае, если пятно не исчезло, можно повторить процедуру.

Соль

Для удаления свежих пятен от кофе можно воспользоваться обычной кухонной солью. Для этого необходимо посыпать пятно солью, аккуратно втереть ее до появления густой кашицы, затем удалить соль и промыть ткань. Если пятно уже успело высохнуть, то стоить замочить его в слабом соленом растворе на час, а затем простирать одежду обычным способом.

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