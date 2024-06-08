Обратная сторона популярности: Гаврилина угодила в пугающую историю со сталкерингом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Случившееся стало для знаменитости большим стрессом.

Популярность и громкое имя накладывают определенный отпечаток на образ жизни знаменитостей. Блогеру и певице Юлии Гаврилиной пришлось прочувствовать на себе чужую бесцеремонность.

О том, что поклонники нередко нарушают личные границы, неоднократно говорили артисты самых разных уровней. Не миновала печальная участь и тиктокера. На пресс-подходе в честь открытия VK Fest в Красноярске в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Гаврилина созналась — буквально несколько часов назад она, сама того не желая, загремела в пугающую историю со слежкой.

Прямо по пути на мероприятие незнакомец, летевший со знаменитостью в одном самолете, фиксировал каждый шаг блондинки. Страх неизвестности оказался настолько велик, что Гаврилина побоялась сдвинуться с места хотя бы на сантиметр.

«Сегодня был случай — я лечу в самолете, мне человек пишет — «Юль, оглянись, я лечу сзади тебя за тобой в Красноярск. Были моменты, когда выискивают твой адрес личный, начинают поджидать у дома. Для меня это некрасиво. Я понимаю, что иногда эмоции захлестывают, но я всегда стараюсь это максимально дружелюбно урегулировать», — созналась она.

Для Гаврилиной подобный инцидент стал отнюдь не первым: в апреле 2023 года Юлия уже фигурировала в истории с преследованием. С тех пор знаменитость постоянно просит фанатов соблюдать дистанцию, особенно если дело касается женатых мужчин с детьми.

«Мужчины, у которых есть семья, дети, и которые думают, что вы с ним уже несколько лет встречаетесь, а потом пишут в соцсети: „Мы бы сейчас с тобой такое сделали!“. Я думаю, что такие моменты выходят за рамки приватного», — подчеркнула она.

Любопытно, что с тех пор Гаврилина посещает все публичные мероприятия только в присутствии своего личного телохранителя.

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