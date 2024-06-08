СК начал проверку после аварийной посадки самолета Piper в Подмосковье

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Следователи проводят осмотр места происшествия.

Следователи приступили к доследственной проверке по факту вынужденной посадки легкомоторного самолета Piper на шоссе в районе Лыткарино в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В публикации отмечается, что сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий для установления всех причин и условий случившегося.

Воздушное судно вылетело в 16:15 с аэродрома Мячково и совершило аварийную посадку на шоссе в Подмосковье. Сам самолет остался целым, пострадавших нет. Причиной случившегося, предварительно, стала неисправность двигателя.

Известно, что пилотом самолета являлся гражданин Молдавии 1969 года рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воздушное судно врезалось в находившийся на стоянке Пулково самолет SSJ 100.