Еле успели оттащить: мужчина избил жену на глазах ребенка в ТЦ
В Серпухове мужчина на глазах у ребенка избил жену в ТЦ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
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Нарушителю грозит уголовная ответственность.
Мужчина избил свою жену в одном из торговых центров в Серпухове на глазах у ребенка. Карды произошедшего инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.
Отмечается, что пара была в состоянии алкогольного опьянения. Кадры запечатлели, как мужчина ногой пнул уже лежащую женщину. В это время ребенок громко кричал. Прохожие вмешались и оттащили агрессивно настроенного мужчину.
За дебош, устроенный на глазах ребенка, родителей уже привлекли к административной ответственности. Также не исключено, что в отношении главы семейства правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.
Все подробности и обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Севастополе мужчина случайно задушил своего трехмесячного сына.