Еле успели оттащить: мужчина избил жену на глазах ребенка в ТЦ

В Серпухове мужчина на глазах у ребенка избил жену в ТЦ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Мужчина избил свою жену в одном из торговых центров в Серпухове на глазах у ребенка. Карды произошедшего инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Отмечается, что пара была в состоянии алкогольного опьянения. Кадры запечатлели, как мужчина ногой пнул уже лежащую женщину. В это время ребенок громко кричал. Прохожие вмешались и оттащили агрессивно настроенного мужчину.

За дебош, устроенный на глазах ребенка, родителей уже привлекли к административной ответственности. Также не исключено, что в отношении главы семейства правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.

Все подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Севастополе мужчина случайно задушил своего трехмесячного сына.