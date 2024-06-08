На ПМЭФ-2024 обсудили перспективы развития биоэкономики

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Россия доказала, что ограничения Европы больно бьют лишь по ней самой.

Практически любое сырье можно получить из микроорганизмов. Об этом заявила член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова в ходе сессии «Биоэкономика: инновации и биопроизводство», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«На сегодняшний день мы видим, что практически любое сырье мы можем получать из микроорганизмов. Это могут быть и энергоносители, и полупроводники, и чуть ли не лавсановые волокна, текстильные волокна и так далее. Плеяда того сырья, которое мы можем получить из микроорганизмов, перепрограммировав их предварительно, очень широка», — рассказала она.

Директор научного центра трансляционной медицины Роман Иванов в ходе обсуждаемой темы заявил, что для любого врача и фармацевта должно стать целью создание инновационной разработки препаратов нового поколения, которые помогали бы, не попадая в кровь.

«Это могут быть и продукты питания соответствующие функциональному, это могут быть транзиенто-генетические модифицированные пробиотические микроорганизмы», — пояснил он.

В 2024 году показатели участия и интереса к ПМЭФ значительно возросли и превысили прежний максимум. Этому способствовало и появление новых отраслей, в число которых как раз вошла биоэкономика.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru писал, что вероятность повышения ключевой ставки выросла.