«Мы очень рады»: друзья вызволенного из плена ХАМАС россиянина ждут встречи с ним

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com / ap3; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Армия обороны Израиля сообщила об освобождении четырех заложников в Газе, включая гражданина РФ Андрея Козлова.

Друзья освобожденного из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова с нетерпением ждут связи с ним. Сейчас у них нет никакой информации о нем, кроме той, что опубликовали СМИ. Об этом 5-tv.ru рассказала его подруга Анна Романькова.

«Пока что мы вообще ничего не знаем и сами ждем информации хоть какой-то. Мы очень рады, переживали, поэтому ждем информации», — сказала она по телефону.

Ранее в этот день стало известно, что военные армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободили в секторе Газа четырех заложников, включая 27-летнего гражданина РФ Андрея Козлова. Все они были похищены участниками палестинского движения ХАМАС с музыкального фестиваля «Нова» 7 октября.

Отмечается, что заложники находились в Нусейрате в двух разных местах. Все четверо чувствуют себя хорошо, их доставили для дальнейшего обследования в медцентр.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радикальная палестинская группировка «Исламский джихад»* опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлен заложник из России по имени Александр Труфанов.

* — запрещена в РФ.