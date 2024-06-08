«Отдыхайте и танцуйте»: Бузова впервые появилась на публике после скандала в Уфе
Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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В этот раз певица выбрала менее откровенный наряд.
Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на вечеринке Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это было первое появление знаменитости на публике после скандального выступления в Уфе.
В этот раз Бузова выбрала менее откровенный наряд. Она выступила в черном платье асимметричного кроя и прикрыла линию декольте. Свой образ звезда дополнила высокими сапогами.
Несмотря на случившийся скандал, Ольга уверенно предстала перед зрителями, исполнила всеми любимые хиты и произнесла речь перед гостями форума.
«Сегодня всех собрал Rutube в рамках Петербургского международного экономического форума. Вы хорошо поработали, а сейчас отдыхайте и танцуйте под Бузову с Бузовой», — сказала она.
Недавно певица оказалась в центре большого скандала из-за выступления в Уфе в День защиты детей. Певица вышла на сцену в кожаном боди с декольте и в сапогах на высоких каблуках.
Провокационный образ зрители не оценили. Наряд посчитали чересчур открытым. Кому-то он и вовсе напомнил образы скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Обвинения посыпались на знаменитость одно за другим, и артистка всерьез стала беспокоиться за свою карьеру.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог рассказала про влияние «голого» выступления Бузовой на подростков.