Машет «рукой», обходит препятствия: робота-гуманоида представили на ПМЭФ-2024

На полях ПМЭФ-2024 представили робота-гуманоида от китайских разработчиков

Фото, видео: 5-tv.ru

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На что способна уникальная машина?

Разработанного в Китае робота-гуманоида Н1 представили гостям на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом рассказал корреспондент «Известий».

Сопровождающий робота специалист дает голосовые команды роботу. Например, «поверни голову налево», а робот исполняет. Также он имитирует человеческую походку и машет «рукой» гостям форума.

Уточняется, что модель создали для исследования и профессиональной разработки программного обеспечения. Робот передвигается со скоростью пять метров в секунду. Также он способен наклоняться и переносить грузы весом до 30 килограммов. Без подзарядки он может работать полтора часа.

Кроме того, робот обучен обходить препятствия на своем пути и «сканировать» пространство на 360 градусов.

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